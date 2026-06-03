TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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03.06.2026 17:59:00
US-Bundesstaaten klagen gegen Trumps Anti-Wind-Deal mit TotalEnergies
Im März brachte die US-Regierung TotalEnergies mit einem teuren Deal zum Ausstieg aus zwei Windenergieprojekten. Mehrere US-Bundesstaaten klagen dagegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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