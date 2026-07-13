Warner Bros. Discovery Aktie

Warner Bros. Discovery für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DJQZ / ISIN: US9344231041

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13.07.2026 21:18:00

US-Bundesstaaten klagen gegen Warner Bros. Discovery-Übernahme durch Paramount

Die Fusion von Warner Bros. und Paramount sieht sich einer Kartellklage mehrerer US-Bundesstaaten gegenüber. Der Streit hat auch eine politische Ebene.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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