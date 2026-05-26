Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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26.05.2026 12:00:04
US car dealers face backlash over practices as prices surge
Pressure mounts on traditional sales model as regulators increase scrutiny and competitors offer new approachWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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