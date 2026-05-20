Aureus Greenway Holdings Aktie
WKN DE: A407WA / ISIN: US05156D1028
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20.05.2026 09:26:43
US-CFTC untersucht verdächtige Ölgeschäfte im -2-
In einer Anhörung vor dem US-Kongress im April lehnte es der CFTC-Vorsitzende Michael Selig ab, darüber zu spekulieren, ob oder wie Informationen über Trumps Beitrag vom 23. März aus dem Weißen Haus hätten dringen können. "Wir haben eine Null-Toleranz-Politik, wenn es um Betrug, missbräuchliche Handelspraktiken und Manipulation geht, und jeder, der sich so verhält, wird die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen", sagte er.
Kontakt zu den Autoren: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/uxd/hab
(END) Dow Jones Newswires
May 20, 2026 03:27 ET (07:27 GMT)
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