Aureus Greenway Holdings Aktie

Aureus Greenway Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A407WA / ISIN: US05156D1028

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20.05.2026 09:26:43

US-CFTC untersucht verdächtige Ölgeschäfte im -2-

In einer Anhörung vor dem US-Kongress im April lehnte es der CFTC-Vorsitzende Michael Selig ab, darüber zu spekulieren, ob oder wie Informationen über Trumps Beitrag vom 23. März aus dem Weißen Haus hätten dringen können. "Wir haben eine Null-Toleranz-Politik, wenn es um Betrug, missbräuchliche Handelspraktiken und Manipulation geht, und jeder, der sich so verhält, wird die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen", sagte er.

Kontakt zu den Autoren: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 20, 2026 03:27 ET (07:27 GMT)

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