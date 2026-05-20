US-CFTC untersucht verdächtige Ölgeschäfte im Wert von 800 Mio USD - Kreise

Von David Uberti, Joe Palazzolo und Dylan Tokar

DOW JONES--Ein Händler könnte sich kein besseres Timing wünschen. Wenige Augenblicke bevor US-Präsident Trump am 23. März Angriffe auf die Energieinfrastruktur Teherans in einem morgendlichen Social-Media-Beitrag aufschob, traf eine Flut von Transaktionen den Markt außerhalb der regulären Handelszeiten. Laut LSEG-Daten wechselten innerhalb weniger Minuten US-amerikanische und internationale Öl -Futures im Wert von mehr als 800 Millionen US-Dollar den Besitzer.

Die Händler, die bei diesen gut getimten Wetten richtig lagen, profitierten, als die US-Ölpreise wegen Trumps Sinneswandel um bis zu 13 Prozent fielen. Mindestens fünf Firmen erzielten an diesem Tag mit den von ihnen gekauften und verkauften Rohöl-Futures Gewinne von 5 Millionen US-Dollar oder mehr, gemessen an den volumengewichteten Durchschnittspreisen, wie aus Handelsunterlagen hervorgeht, die dem Wall Street Journal vorliegen.

Die US-Aufsichtsbehörde für den Handel mit Rohstoff-Futures (CFTC) untersucht nun den sprunghaften Anstieg des Handelsvolumens. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, versucht die Aufsichtsbehörde, die die Terminmärkte überwacht, festzustellen, ob ein Insider mit Vorkenntnissen über Trumps Beitrag vom 23. März mit diesen Informationen gehandelt oder sie an jemanden weitergegeben hat, der dies tun konnte.

Im Rahmen ihrer Untersuchung interessiert sich die CFTC für mindestens drei Firmen, wie aus Dokumenten hervorgeht, in die das Journal und eine der Personen Einblick hatten. Die in London ansässige Investmentfirma Qube Research & Technologies erzielte mit diesen Geschäften bereinigte Gewinne von etwa 5 Millionen Dollar, wie die Dokumente zeigen, während Forza Fund Ltd. rund 10 Millionen Dollar netto verdiente. Totsa, der Handelsarm des französischen Ölkonzerns Totalenergies, verzeichnete einen Gewinn von rund 200.000 Dollar.

Den Unternehmen wird kein Fehlverhalten vorgeworfen

Den Unternehmen wird kein Fehlverhalten vorgeworfen, und es konnte nicht ermittelt werden, warum sich die CFTC für sie interessiert. Die Ermittler dringen in einen obskuren und geheimnisvollen Bereich der Märkte vor, in dem oft Algorithmen dominieren, in dem die Motivation für ein bestimmtes Geschäft schwer abzuleiten sein könnte und der Grat zwischen Glück und Können schmal sein kann.

Einige der von der CFTC kontaktierten Firmen führten ihre Handelsentscheidungen auf eine Schlagzeile zurück, die etwa 15 Minuten vor Trumps Beitrag auf Truth Social erschien, wie mit der Untersuchung vertraute Personen berichten. Die Schlagzeile - "White House eyes Iran war exit even as attacks perist" (sic) - und ein begleitender Artikel mit 111 Wörtern der Nachrichtenagentur Semafor wurden um 6.50 Uhr veröffentlicht.

Die Ermittlungen der CFTC dauern an, so die Informanten.

Qubes "Anlageentscheidungen sind modellgetrieben und berücksichtigen kontinuierlich eine Vielzahl von Datenquellen, es handelt sich nicht um einen trendorientierten Handel, der von einer bestimmten geopolitischen Äußerung/Aktualisierung/Ergebnis angetrieben wird", schrieb Stuart Brown, Chief Operating Officer von Qube, in einer E-Mail. Er lehnte es ab, sich zu behördlichen Untersuchungen zu äußern.

Totalenergies teilte in einer E-Mail mit, dass dem Unternehmen "keine Untersuchung der CFTC zu den Rohölhandelsaktivitäten von Totsa bekannt sind. Totsa ist fest entschlossen, alle geltenden Marktregulierungen einzuhalten, setzt ein strenges Programm zur Einhaltung der Marktvorschriften durch und verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jeglichem Fehlverhalten." Ein Vertreter von Metabit Trading, einer chinesischen Firma, die mit Forza Fund Ltd. in Verbindung steht, sagte, sie sei nicht von der CFTC kontaktiert worden.

CFTC untersucht mehrere Fälle

Der Vorfall vom 23. März ist kein Einzelfall. Die CFTC untersucht mehrere andere Fälle von verdächtigem Handel im Zusammenhang mit Ankündigungen zum Iran im April und Mai, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Am 6. Mai wechselten bei einem dieser Volumenanstiege etwa eine Stunde vor einem Bericht über Gespräche zur Beendigung des Iran-Krieges Rohöl-Futures im Wert von rund 700 Millionen Dollar den Besitzer, wie Dow Jones Market Data zeigen.

Die gut getimten Wetten haben einen Markt verunsichert, in dem der Ölpreis zu einem strategischen Druckmittel für die USA und den Iran geworden ist. Teherans faktische Schließung der Straße von Hormus hat mehr als 10 Prozent der täglichen Lieferungen einer Weltwirtschaft gedrosselt, die täglich mehr als 100 Millionen Barrel Öl verbraucht.

Auf dem Finanzmarkt, wo verschiedene Händler Kontrakte austauschen, die typischerweise zukünftige Lieferungen von jeweils 1.000 Barrel Rohöl repräsentieren, sind die täglichen Volumina um ein Vielfaches höher. Aber der Vorfall vom 23. März erregte die Aufmerksamkeit der Anleger, weil die frühmorgendliche Aktivität von Hunderten gehandelter Futures pro Minute auf mehrere Tausend vor Trumps Beitrag explodierte.

Unternehmen verfolgen sehr unterschiedliche Handelsansätze

Die vom Journal eingesehenen Dokumente zeigen, dass die Firmen, die diesen Volumenanstieg vorangetrieben haben, sehr unterschiedliche Ansätze verfolgen. Einige verlassen sich auf automatisierte Strategien, die größtenteils auf sekundengenaue Signale aus zahlreichen Datenquellen reagieren. Andere Firmen geben zumindest einige ihrer Geschäfte manuell ein.

Während die quantitative Firma Jane Street an diesem Tag mit gekauften und verkauften Öl-Futures bereinigt etwa 19 Millionen Dollar Gewinn erzielte, wie die Dokumente zeigen, verlor die Hochfrequenzhandelsfirma Jump Trading etwa 15 Millionen Dollar. Virtu Financial verdiente netto etwa 3 Millionen Dollar, während Ölhändler beim Energiekonzern Shell und IMC Chicago siebenstellige Gewinne verzeichneten.

Auch kleinere Firmen machten an diesem Tag große Gewinne mit Öl-Futures, wie die Dokumente zeigen. Die in Großbritannien ansässige Paragon Trading Partners verdiente bereinigt rund 3 Millionen Dollar, während Händler der Londoner Firma TTG Capital etwa 1 Million Dollar gewannen. Die auf quantitativen Handel spezialisierte Tower Research Capital verdiente mehr als 3 Millionen Dollar.

Diese Zahlen erfassen möglicherweise nicht die vollständige tägliche Performance von Firmen, die gleichzeitig verwandte Vermögenswerte handeln, wie an Öl gekoppelte börsengehandelte Fonds , oder darauf wetten, wie sich die Preisdifferenz zwischen verschiedenen Futures im Laufe der Zeit verändern wird.

Einige der Firmen agieren als Market Maker, die riesige Volumina an Finanzinstrumenten kaufen und verkaufen und dabei einen Gewinn erzielen. Aufsichtsbehörden ziehen solche Firmen oft hinzu, um Handelsströme zu verstehen und andere Teilnehmer zu identifizieren, wie zum Beispiel Hedgefonds, die Wetten darauf abschließen, ob die Preise steigen oder fallen werden.

Die Identifizierung der an ungewöhnlichen Handelsmustern beteiligten Firmen ist oft der erste Schritt für Ermittler, die verdächtigen Aktivitäten untersuchen. Als Teil dieses Prozesses fordert die CFTC oft zusätzliche Informationen von den Börsen an, an denen die Geschäfte stattfanden, oder von den Firmen, die an der Platzierung der Geschäfte beteiligt waren, einschließlich der Untersuchung der einzelnen Händler oder Abteilungen, die sie platziert haben.

Es ist jedoch schwierig festzustellen, ob ein Geschäft auf der Grundlage nicht öffentlicher Informationen getätigt wurde, insbesondere wenn eine große Handelsfirma beteiligt ist. Mit reinen Marktdaten kann die CFTC nur beurteilen, wie ungewöhnlich die Handelsaktivität im Vergleich zur bisherigen Aktivität einer Firma ist. Warnsignale, die auf Insiderhandel hindeuten könnten, sind unter anderem die Aggressivität des Handels und das Ausmaß, in dem er der allgemeinen Strategie der Firma zuwiderläuft.

Bei einigen Insiderhandels-Ermittlungen wendet sich die CFTC an die Bundesanwälte des US-Justizministeriums, das mit der Androhung strafrechtlicher Verfolgung Zeugen oder Zielpersonen einer Untersuchung zum Reden bringen kann.

Da sich während des Krieges mysteriöse Geschäfte an den Märkten gehäuft haben, haben die Demokraten den Vorwurf erhoben, dass Personen mit Verbindungen zur Regierung davon profitieren könnten. Die Ethikrichtlinien der Regierung verböten es Mitarbeitern, nicht öffentliche Informationen zum finanziellen Vorteil zu nutzen, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Davis Ingle.

"Jede Andeutung, dass Regierungsvertreter an solchen Aktivitäten beteiligt sind, ist jedoch ohne Beweise unbegründete und unverantwortliche Berichterstattung", sagte er.

Das Weiße Haus warnte seine Mitarbeiter am 24. März davor, ihre Positionen unzulässigerweise zu nutzen, um gut getimte Wetten an den Terminmärkten zu platzieren, wie das Journal berichtet hat. Im vergangenen Monat klagten US-Bundesbehörden einen Soldaten der US-Armee an, der an der Operation zur Ergreifung des venezolanischen Führers Nicolas Maduro teilgenommen hatte, weil er geheime Informationen genutzt haben soll, um mit Wetten auf der Prognoseplattform Polymarket mehr als 400.000 Dollar zu verdienen.

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May 20, 2026 03:27 ET (07:27 GMT)