Summit Corporation Aktie
WKN DE: A115K3 / ISIN: GB00BN40HZ01
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15.05.2026 15:15:25
US-China summit exposes Trump's limits on Iran war, Taiwan
Donald Trump hopes to have China help him end the war in Iran, but this goal seemed far from guaranteed as he wrapped up his two-day visit to Beijing. Xi Jinping, in turn, took the chance to warn the US over Taiwan.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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