Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|DAX-Unternehmen im Blick
|
10.05.2026 14:07:31
US-Chipwerte dominieren die KI-Rally - Infineon-Aktie bleibt zurück
• Automotive-Spezialist leidet unter der globalen Flaute bei E-Autos
• Infineon bleibt defensiverer Profiteur der langfristigen Energiewende
Die Kursrallye im Halbleitersektor hat in den letzten Wochen neue Rekordmarken mich sich gebracht, doch ein genauer Blick auf die Kurstafeln offenbart eine deutliche geografische und sektorale Spaltung. Während die US-amerikanischen Schwergewichte wie AMD in den letzten fünf Handelstagen mit einem Plus von 33,28 Prozent und Intel mit über 30 Prozent Zuwachs die Schlagzeilen dominierten, blieb die Performance von Infineon mit einem Plus von 7,93 Prozent vergleichsweise moderat. Auch im Jahresvergleich (Year-to-Date) zeigt sich diese Diskrepanz deutlich: Während Intel seinen Wert mit einem Plus von 238,54 Prozent mehr als verdreifachte, steht für den Münchner DAX-Konzern ein zwar solides, aber deutlich geringeres Plus von 63,42 Prozent zu Buche.
Der Fokus auf Rechenleistung bremst den Automotive-Spezialisten
Der Hauptgrund für diese Bewertungsunterschiede liegt in der aktuellen Priorisierung der Kapitalmärkte. Anleger suchen derzeit gezielt nach Unternehmen, die unmittelbar von der Hardware-Infrastruktur für Künstliche Intelligenz profitieren. Hier punktet AMD als Alternative im KI-Beschleunigermarkt und Micron durch die Knappheit bei spezialisierten KI-Speichern. Infineon hingegen ist fundamental anders aufgestellt. Rund die Hälfte des Umsatzes der Münchner hängt am Automobilsektor. In diesem Bereich kämpft die Branche derzeit mit einer zyklischen Abkühlung der Elektromobilität in Europa und hohen Lagerbeständen bei den Herstellern, was die massive KI-Euphorie innerhalb des Infineon-Portfolios spürbar dämpft.
Obwohl Infineon als weltweit führender Anbieter von Leistungshalbleitern eine Schlüsselrolle bei der Stromversorgung von KI-Rechenzentren spielt, wird dieser Aspekt vom Markt derzeit noch als Randerscheinung wahrgenommen. In der Logik der Wall Street gelten Intel und AMD als die "Gehirne" der KI-Revolution, während Infineon eher die effiziente "Nervenbahn" darstellt. Diese Wahrnehmung führt dazu, dass das Unternehmen eher als zyklischer Industriewert und weniger als reines KI-Wachstumsversprechen bewertet wird. Solange die Unsicherheit im globalen Automobilmarkt anhält, kann Infineon die enorme Dynamik der reinen Prozessor-Hersteller nur bedingt mitgehen, selbst wenn die operative Marge im Bereich der Energiewende-Technologien weiterhin stabil bleibt.
Für Investoren stellt sich damit die Frage, ob die vergleichsweise schwächere Kursentwicklung langfristig Aufholpotenzial eröffnen könnte. Die fundamentale Bewertung des DAX-Titels ist im Vergleich zu den heißgelaufenen US-Werten deutlich attraktiver, birgt aber das Risiko, dass die Erholung im Automobilsektor länger auf sich warten lässt als erhofft. Während AMD und Intel bereits extreme Wachstumserwartungen für die kommenden Jahre eingepreist haben, könnte Infineon von einer Stabilisierung der globalen Industriekonjunktur profitieren. Die Aktie bleibt somit eine Wette auf die breite Elektrifizierung der Weltwirtschaft, während die US-Konkurrenz derzeit primär vom Hype um die Rechenkapazitäten getragen wird.
Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at
Portfolio-Dilemma für Investoren
Obwohl Infineon als weltweit führender Anbieter von Leistungshalbleitern eine Schlüsselrolle bei der Stromversorgung von KI-Rechenzentren spielt, wird dieser Aspekt vom Markt derzeit noch als Randerscheinung wahrgenommen. In der Logik der Wall Street gelten Intel und AMD als die "Gehirne" der KI-Revolution, während Infineon eher die effiziente "Nervenbahn" darstellt. Diese Wahrnehmung führt dazu, dass das Unternehmen eher als zyklischer Industriewert und weniger als reines KI-Wachstumsversprechen bewertet wird. Solange die Unsicherheit im globalen Automobilmarkt anhält, kann Infineon die enorme Dynamik der reinen Prozessor-Hersteller nur bedingt mitgehen, selbst wenn die operative Marge im Bereich der Energiewende-Technologien weiterhin stabil bleibt.
Für Investoren stellt sich damit die Frage, ob die vergleichsweise schwächere Kursentwicklung langfristig Aufholpotenzial eröffnen könnte. Die fundamentale Bewertung des DAX-Titels ist im Vergleich zu den heißgelaufenen US-Werten deutlich attraktiver, birgt aber das Risiko, dass die Erholung im Automobilsektor länger auf sich warten lässt als erhofft. Während AMD und Intel bereits extreme Wachstumserwartungen für die kommenden Jahre eingepreist haben, könnte Infineon von einer Stabilisierung der globalen Industriekonjunktur profitieren. Die Aktie bleibt somit eine Wette auf die breite Elektrifizierung der Weltwirtschaft, während die US-Konkurrenz derzeit primär vom Hype um die Rechenkapazitäten getragen wird.
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