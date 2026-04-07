Citizens Aktie
WKN: 542145 / ISIN: US1747151025
|
07.04.2026 15:19:20
US citizens beat rising energy bills with homegrown power
In times of skyrocketing energy prices, record-breaking heat waves and blackouts, producing electricity at home has never been more appealing.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Citizens Holding CoShs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Citizens Holding CoShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Citizens Holding CoShs
|9,05
|1,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg und Ölpreise im Blick: ATX und DAX im Minus -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen letztlich ohne große Ausschläge
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich nach dem langen Osterwochenende schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. An den Börsen in Fernost dominierte am Dienstag Zurückhaltung.