BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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17.09.2026 01:03:27
US Congress passes Russia sanctions bill
The sanctions package is considered the most substantial US legislative effort against Moscow since Trump returned to the White House. It awaits the president's signature, and he has said he will sign it.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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