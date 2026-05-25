SQUEEZE Aktie
WKN DE: A427NC / ISIN: JP3397090006
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25.05.2026 06:00:18
US consumers face looming spending squeeze as Trump tax rebates fade
Pressure is mounting with fuel prices driven 50% higher by Strait of Hormuz blockadeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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