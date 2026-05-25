SQUEEZE Aktie

SQUEEZE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A427NC / ISIN: JP3397090006

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25.05.2026 06:00:18

US consumers face looming spending squeeze as Trump tax rebates fade

Pressure is mounting with fuel prices driven 50% higher by Strait of Hormuz blockadeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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