US Copper vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

US Copper lud am 10.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei US Copper ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at