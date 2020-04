US-Corona-Experte: Rückkehr zur Normalität nur schrittweise denkbar

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der hochrangige US-Gesundheitsbeamte Anthony Fauci hält eine Rückkehr zur Normalität in den USA angesichts der Coronavirus-Krise allenfalls schrittweise und mit regionalen Abstufungen für möglich. Es gebe keinen einheitlichen Ansatz für alle Bundesstaaten, sondern die Lage sei je nach Region und Ausbreitung des Virus sehr unterschiedlich, sagte der Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten am Sonntag dem Fernsehsender CNN. Möglicherweise könnte dieser Prozess bestimmter Lockerungen "zumindest auf gewisse Weise" im kommenden Monat beginnen. Vorhersagen dieser Art seien aber schwierig, und man dürfe nicht vorschnell handeln, mahnte der Immunologe und Präsidentenberater. Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass später im Jahr eine weitere Welle der Epidemie folgen könnte.

Das öffentliche Leben in den USA steht wegen der Corona-Krise in weiten Teilen still, was der Wirtschaft des Landes schwer zu schaffen macht. Präsident Donald Trump will möglichst schnell eine Rückkehr zum Normalbetrieb erreichen und voraussichtlich am Dienstag ein Expertengremium vorstellen, das darüber beraten soll.

Der Gouverneur von New Jersey, der Demokrat Phil Murphy, sagte dem Sender CNN, er wäre froh, wenn eine baldige Lockerung der Schutzvorkehrungen möglich wäre. Er warnte aber: "Ich fürchte, wenn wir zu früh wieder öffnen, könnten wir damit Öl ins Feuer gießen." Es müsse sichergestellt werden, dass es keine zweite Runde der Krise dieses Ausmaßes gebe. Wichtig sei auch, die nächsten Schritte regional abzustimmen und nicht als einzelner Bundesstaat zu handeln.

Der US-Ostküstenstaat New York mit der gleichnamigen Millionenmetropole ist in den USA bislang am heftigsten von der Pandemie heimgesucht. Aber auch der angrenzende Staat New Jersey ist schwer getroffen./jac/DP/he