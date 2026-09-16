Legend Corporation LimitedShs Aktie
WKN: A0B886 / ISIN: AU000000LGD1
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16.09.2026 18:55:26
US country music legend Dolly Parton dies aged 80
Representatives of the country music legend told US media that Dolly Parton died after a "brief battle with cancer." Parton's career spans more than half a century and includes a wide array of smash hits.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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