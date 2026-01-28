US Critical Metals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

US Critical Metals stellte am 26.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

US Critical Metals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,050 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,070 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at