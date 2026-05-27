US Critical Metals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

US Critical Metals veröffentlichte am 25.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,06 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at