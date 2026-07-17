Renew Holdings PLCShs Aktie
WKN: 864291 / ISIN: GB0005359004
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17.07.2026 07:47:20
US declines to renew USMCA trade pact with Mexico, Canada
Lengthy negotiations are expected as the Trump administration seeks changes to a trade deal with Mexico and Canada that has streamlined supply chains across North America.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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