Renew Holdings PLCShs Aktie

Renew Holdings PLCShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 864291 / ISIN: GB0005359004

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26.07.2026 02:19:19

US declines to renew USMCA trade pact with Mexico, Canada

Lengthy negotiations are expected as the Trump administration seeks changes to a trade deal with Mexico and Canada that has streamlined supply chains across North America.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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