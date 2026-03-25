Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
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25.03.2026 15:30:24
US Defense Department Signs $500 Million Contract With Honeywell
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