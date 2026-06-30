UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
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30.06.2026 13:25:33
US dollar depreciation leaves Apac with slowest wealth growth in 2025: UBS
Currency effects have dragged the region’s share of global wealth, though it remains a long-term growth driverWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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