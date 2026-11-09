Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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09.11.2026 11:36:39
US dollar nudges lower as AI, Middle East worries ease
This comes after the currency posted its biggest gain in nearly six months on Nov 6Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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