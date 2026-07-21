Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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21.07.2026 14:14:14
US dollar steady as investors weigh Middle East jitters against softer inflation data
Lack of clarity on where the US-Iran conflict is headed has left the dollar in limboWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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