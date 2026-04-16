Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
|
16.04.2026 21:44:00
US-Drohnen von Starlink abhängig, Ukraine sucht eigenen Weg
Nicht nur russische und ukrainische Militärs, auch die der USA sind abhängig von Starlink. Das zeigen Manöver. Die Ukraine startet eigene Satelliten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!