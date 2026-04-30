Pace a Aktie
ISIN: KYG6865N1299
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30.04.2026 18:31:26
US economy grows at 2% pace in first quarter as AI boom fuels investment
Rush by businesses to purchase tech equipment offsets deceleration in consumer spendingWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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