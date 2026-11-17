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17.11.2026 15:07:44
US-Einzelhandelsumsatz steigt im Oktober wie erwartet
DOW JONES--Der Umsatz im US-Einzelhandel hat sich im Oktober erwartungsgemäß entwickelt. Wie das Census Bureau mitteilte, stiege die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent, was der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte entsprach. Die Umsätze ohne Kfz erhöhten sich um 0,6 Prozent, erwartet worden waren 0,4 Prozent. Der Umsatzzuwachs im September von 0,8 Prozent wurde bestätigt, der vorläufig für den Umsatz ohne Kfz gemeldete Anstieg von 0,9 Prozent wurde auf 1,1 Prozent revidiert. Jahresraten konnten die Statistiker nicht melden, weil im Oktober 2025 wegen der Schließung von Behörden keine Umsatzstatistik erhoben worden war.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/brb
(END) Dow Jones Newswires
November 17, 2026 09:08 ET (14:08 GMT)
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