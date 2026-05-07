US Energy Aktie
WKN DE: A2AMK1 / ISIN: US9118052086
07.05.2026 14:34:23
US Energy Corp Posts Q1 Report, Stock Down In Pre-Market
(RTTNews) - Thursday, U.S. Energy Corp. (USEG) announced its first-quarter financial results, reporting a net loss of $3.185 million, or $0.08 per share, compared to $3.111 million, or $0.10 per share, in the prior year.
Total revenue amounted to $1.6 million compared to $2.2 million last year.
In the pre-market hours, USEG is falling 4.97 percent, to $0.95 on the Nasdaq.
