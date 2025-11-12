US Energy Aktie
WKN DE: A2AMK1 / ISIN: US9118052086
|
12.11.2025 14:52:08
US Energy Corp. Q3 Loss Increases, Misses Estimates
(RTTNews) - US Energy Corp. (USEG) reported Loss for its third quarter that increased from the same period last year and missed the Street estimates.
The company's bottom line totaled -$3.34 million, or -$0.10 per share. This compares with -$2.25 million, or -$0.08 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn -$0.09 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 64.9% to $1.74 million from $4.96 million last year.
US Energy Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$3.34 Mln. vs. -$2.25 Mln. last year. -EPS: -$0.10 vs. -$0.08 last year. -Revenue: $1.74 Mln vs. $4.96 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu US Energy Corpmehr Nachrichten
Analysen zu US Energy Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX wenig verändert -- DAX leichter -- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich wenig bewegt, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.