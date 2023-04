US Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

US Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.04.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 44,58 Millionen USD gegenüber 6,66 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 46,28 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at