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16.03.2026 06:31:29
US Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
US Energy hat am 13.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei -0,06 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,440 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 1,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 67,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,430 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte US Energy -0,960 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 64,35 Prozent zurück. Hier wurden 7,35 Millionen USD gegenüber 20,62 Millionen USD im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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