US Energy stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

US Energy präsentierte am 14.11.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel.

US Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,350 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,049 USD je Aktie erwirtschaftet.

US Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,7 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 26,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at