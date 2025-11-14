US Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

US Energy hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,10 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 64,92 Prozent auf 1,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte US Energy 5,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at