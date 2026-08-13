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13.08.2026 06:31:29
US Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
US Energy ließ sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat US Energy die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,190 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat US Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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