US Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

US Energy hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1,7 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at