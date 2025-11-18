|
18.11.2025 15:12:40
US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Mitte Oktober bei 232.000
Von Jennifer Calfas
DOW JONES--Die saisonbereinigte Zahl der Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe hat in der Woche zum 18. Oktober 2025 nach Angaben des Arbeitsministeriums 232.000 erreicht. Die Zahl lag damit über den 219.000 Anträgen, die in der Woche bis zum 20. September gestellt wurden. Das war die bisher letzte Woche, für die offizielle Daten veröffentlicht wurden. Daten für die drei Wochen dazwischen war nicht veröffentlicht worden. Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung von Bundesbediensteten stiegen im Oktober während des "Shutdown" andauerte, wie aus Daten hervorgeht.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.comn
DJG/hab/ros
(END) Dow Jones Newswires
November 18, 2025 09:13 ET (14:13 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit kräftigen Abgaben -- US-Börsen schließen mit Verlusten -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte ebenso Verluste. An der Wall Street zeigen sich unterdessen deutliche Abgaben. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.