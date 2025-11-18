18.11.2025 15:12:40

US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Mitte Oktober bei 232.000

Von Jennifer Calfas

DOW JONES--Die saisonbereinigte Zahl der Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe hat in der Woche zum 18. Oktober 2025 nach Angaben des Arbeitsministeriums 232.000 erreicht. Die Zahl lag damit über den 219.000 Anträgen, die in der Woche bis zum 20. September gestellt wurden. Das war die bisher letzte Woche, für die offizielle Daten veröffentlicht wurden. Daten für die drei Wochen dazwischen war nicht veröffentlicht worden. Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung von Bundesbediensteten stiegen im Oktober während des "Shutdown" andauerte, wie aus Daten hervorgeht.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.comn

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2025 09:13 ET (14:13 GMT)

