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15.10.2026 14:36:41
US-Erzeugerpreise steigen im September viel stärker als erwartet
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Der Preisdruck auf Produzentenebene in den USA ist im September deutlich höher gewesen als erwartet. Wie das Bureau of Labor Statistics (BLS) mitteilte, stiegen die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent, nachdem sie im August um 0,5 Prozent zugelegt hatten. Die Erzeugerpreise ohne Energie und Nahrungsmittel stiegen um 0,7 Prozent, nach 0,2 Prozent im August. Erwartet worden waren Raten von nur 0,6 und 0,3 Prozent. Auf Jahressicht erhöhten sich die Erzeugerpreise um 6,3 (August: 5,4) Prozent und die Kernerzeugerpreise um 5,0 (4,6) Prozent.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 15, 2026 08:37 ET (12:37 GMT)
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