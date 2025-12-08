Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-
08.12.2025 18:03:41

US-Erzeugerpreisindex für Oktober wird nicht separat veröffentlicht

Von Matt Grossman

DOW JONES--Die wegen des US-Regierungsstillstands verzögerte Veröffentlichung des US-Erzeugerpreisindex (PPI) wird nicht separat nachgeholt. Wie das Amt für Arbeitsmarktstatistik (BLS) mitteilte, werden die Zahlen in einem auf den 14. Januar verschobenen Bericht für November berücksichtigt.

Der monatliche Bericht zu den Erzeugerpreisen findet bei der Federal Reserve für sich genommen wenig Beachtung, aber Daten aus dem Bericht sind wichtig für das bevorzugte Inflationsmaß der Fed, den Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE). Die verzögerten Erzeugerpreisdaten deuten auf weitere Herausforderungen für die Fed hin, das aktuelle Inflationsumfeld in den Griff zu bekommen. Vor ihrer Sitzung in dieser Woche werden den Fed-Vertretern nur die relativ veralteten Daten vom September zur Verfügung stehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 12:04 ET (17:04 GMT)

