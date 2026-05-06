Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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06.05.2026 14:38:04
US ETFs Surge To $14.7 Trillion As April Flows Hit $171 Billion, Equities Lead Charge
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