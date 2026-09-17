Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
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17.09.2026 08:43:27
US extends visa denial for Palestinian officials ahead of UNGA
The US State Department extended its visa sanctions on Palestinian officials, ahead of the UN General Assembly. Palestinian Authority President Mahmoud Abbas will likely submit a video statement for the gathering.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Nachrichten zu Visa Inc.
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16.09.26
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|Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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|Börse New York in Rot: So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
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02.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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02.09.26
|Mittwochshandel in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittwochmittag steigen (finanzen.at)
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02.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Visa Inc.
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