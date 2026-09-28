Dive Aktie
WKN DE: A4051B / ISIN: JP3497600001
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29.09.2026 00:41:21
US FAA delays Boeing 737 MAX 10 certification, shares dive 7%
The FAA said the software issue can increase a pilot’s workload when doing a go-aroundWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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