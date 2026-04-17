Prosus Aktie
WKN DE: A2PRDK / ISIN: NL0013654783
|
17.04.2026 09:08:38
US-Fahrdienstleister Uber stockt bei Delivery Hero auf
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der US-Fahrdienstleister Uber stockt seine Beteiligung an dem Essenslieferdienst Delivery Hero auf. Der Großaktionär Prosus verkauft kartellrechtlich bedingt rund 13,6 Millionen Aktien von Delivery Hero an das US-Unternehmen, wie die Internet-Beteiligungsholding am Freitag mitteilte. Dies entspreche einer Beteiligung von rund 4,5 Prozent. Der Verkaufspreis liegt laut Mitteilung bei 20 Euro je Anteilsschein und entspricht damit einem Bruttoerlös von rund 270 Millionen Euro.
Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg begrüßte die weitere Beteiligung von Uber an dem MDax-Unternehmen (MDAX). "Als global führendes Technologieunternehmen ist Ubers erhöhte Beteiligung eine Bestätigung unserer Plattform, unserer Strategie und unserer fortlaufenden Bemühungen, langfristigen Wert für alle Aktionäre zu schaffen."
Prosus hatte sich im Zuge der Übernahme von Just East Takeaway (Just Eat Takeawaycom) dazu bereit erklärt, seine Beteiligung an Delivery Hero zu reduzieren. Prosus hält nach dem Verkauf nun noch 21,8 Prozent./err/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Just Eat Takeaway.com
Analysen zu Just Eat Takeaway.com
|11.09.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.03.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.25
|Just Eat Takeaway.com Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Just Eat Takeaway.com Neutral
|UBS AG
|30.04.25
|Just Eat Takeaway.com Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|21,11
|5,79%
|Just Eat Takeaway.com
|20,21
|-0,15%
|Prosus N.V.
|44,30
|3,91%
|Uber
|65,33
|0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.