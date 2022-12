US-Finanzministerin Yellen freut sich auf "intensivere Interaktionen" mit China

Fort Worth (Reuters) - US-Finanzministerin Janet Yellen freut sich auf intensivere Interaktionen mit China. "Ich habe keine konkreten Pläne für einen Besuch in China, aber ich bin offen dafür und freue mich auf intensivere Interaktionen als die, die wir in den letzten ein oder zwei Jahren hatten", sagte Yellen am Donnerstag vor Journalisten in Texas.

Es sei notwendig, dass sich China stärker an der Umschuldung notleidender und ärmerer Länder beteilige, die hohe Kredite von chinesischen staatlichen Kreditgebern erhalten hätten. Dies sei eines der möglichen Themen bei Gesprächen mit chinesischen Regierungsbeamten.

Sie habe die Schuldenfrage bereits bei Gesprächen mit ihrem chinesischen Amtskollegen, dem scheidenden Vizepremier Liu He, und anderen Regierungsvertretern angeschnitten, doch bisher keine großen Fortschritte in dieser Angelegenheit gesehen.

US-Präsident Joe Biden hatte am Rande des G20-Gipfels in Bali drei Stunden lang mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping gesprochen. Yellen hatte sich zwei Tage später zu einem Gespräch mit dem chinesischen Zentralbankgouverneur Yi Gang getroffen.

