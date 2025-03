US-Firma Blackrock übernimmt zwei Häfen am Panamakanal

HONGKONG (dpa-AFX) - Nach Druck aus den USA soll die US-Finanzfirma Blackrock die Kontrolle über zwei wichtige Häfen am Panamakanal übernehmen. Der in Hongkong ansässige Konzern CK Hutchison verkauft laut einer Mitteilung die Mehrheit an seiner Hafensparte an ein von Blackrock angeführtes Konsortium. Als Teil des Deals wechselt auch das Unternehmen Panama Ports den Besitzer, das die Häfen Balboa und Cristobal an den Eingängen des Panamakanals betreibt.

US-Präsident Donald Trump behauptet, dass China zu großen Einfluss auf den Panamakanal habe, und spricht davon, dass die USA die Wasserstraße wieder unter ihre Kontrolle bringen müssten. China und Panama weisen die Vorwürfe zurück.

Der Panamakanal war Anfang des 20. Jahrhunderts von den USA erbaut worden, die Hoheit über die Kanalzone ging aber Ende 1999 vollständig zurück an Panama.

Für den Hafenverkauf ist unter anderem noch die Zustimmung der Behörden notwendig. CK Hutchison soll nach Abschluss des Deals rund 19 Milliarden Dollar bekommen./so/DP/stw