Northvolt Aktie
WKN DE: NORTH1 / ISIN: NET00NORTH01
|
27.02.2026 12:33:00
US-Firma Lyten schließt Übernahme von Northvolt in Schweden ab
Seit fast einem Jahr ist die schwedische Akkufirma insolvent, die Zukunft einer deutschen Fabrik unsicher. Jetzt kaufte eine US-Firma den schwedischen Teil.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
