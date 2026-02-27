Northvolt Aktie

WKN DE: NORTH1 / ISIN: NET00NORTH01

27.02.2026 12:33:00

US-Firma Lyten schließt Übernahme von Northvolt in Schweden ab

Seit fast einem Jahr ist die schwedische Akkufirma insolvent, die Zukunft einer deutschen Fabrik unsicher. Jetzt kaufte eine US-Firma den schwedischen Teil.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
