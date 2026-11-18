US Foods Aktie
WKN DE: A2AHWK / ISIN: US9120081099
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18.11.2026 22:45:02
US Foods: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, US Foods (NYSE:USFD) reported a 10% increase in adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) to $555 million. The foodservice distributor continues to expand profit margins and capture market share in key target segments despite broader economic pressures.
Management highlights three key takeaways on how the company is driving long-term value.
US Foods is deploying internal artificial intelligence tools to make its existing sales reps more efficient. By automating routine administrative tasks and delivering target customer recommendations directly to reps, the company can expand case volume while slowing sales hiring.
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