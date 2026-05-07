US Foods Aktie
WKN DE: A2AHWK / ISIN: US9120081099
|
07.05.2026 19:12:10
US Foods Battles Severe Weather, Weak Spending And Fuel Inflation In Tough Quarter
This article US Foods Battles Severe Weather, Weak Spending And Fuel Inflation In Tough Quarter originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu US Foods Holding Corp
|
06.05.26
|Ausblick: US Foods präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: US Foods vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: US Foods stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: US Foods gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)