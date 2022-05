US Foods geht Partnerschaft mit dem Innovator für vertikale Landwirtschaft Kalera® ein, um sein Portfolio an lokalen und nachhaltigen Frischwaren zu erweitern

Nationale Partnerschaft für vertikale Landwirtschaft für US Foods bringt Kunden ganzjährig gleichbleibende Verfügbarkeit von hochwertigem Blattgemüse

ROSEMONT, Illinois (USA), May 23, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) hat heute eine strategische Vereinbarung mit Kalera ®, eines der weltweit führenden Unternehmen für vertikale Hydrokulturen in Innenräumen, bekannt gegeben. Für US Foods ist dies die bisher größte Geschäftsbeziehung im Bereich der vertikalen Landwirtschaft. Die Vereinbarung unterstreicht das Engagement von US Foods, Gastronomen das ganze Jahr über ein breites Sortiment an hochwertigen Produkten anzubieten. Außerdem wird das Unternehmen das Portfolio an lokalen Farmen erweitern, bei denen US Foods in verschiedenen Märkten zur Unterstützung seines wachsenden Programms "Serve Local" einkauft. Im Rahmen der Vereinbarung werden Kalera und sein hundertprozentig unternehmenseigener Geschäftsbereich Saatguttechnologie Vindara eng mit US Foods zusammenarbeiten, um neue Produkte für die Kunden von US Foods in den Märkten im ganzen Land zu entwickeln und einzuführen.



Kalera wird US Foods über sein Netzwerk von Indoor-Farmen mit kontrollierten Umgebungsbedingungen das ganze Jahr über mit frischen, nachhaltigen Produkten beliefern. Die innovativen Indoor-Farmen nutzen Reinraumtechnologie, modernste firmeneigene Geräte sowie Pflanzen- und Saatgutwissenschaft, um eine breite Palette an hochwertigem Blattgemüse wie Kopfsalat, Salatmischungen, Mikrogrün, Burger-Blatt-Topper und Rucola mit weniger Wasser als beim traditionellen Feldanbau zu produzieren.

"Unsere Vereinbarung mit Kalera wird die Art und Weise, wie wir Restaurants und anderen Gastronomen in unserem gesamten Verbreitungsgebiet vertikal angebaute Produkte zur Verfügung stellen, grundlegend verändern", sagte Josh Waters, Senior Vice President of Product Category Management bei US Foods. "Wir sind begeistert von dem hochwertigen, nachhaltig angebauten und ganzjährigen Angebot, das den Kunden von US Foods in Zusammenarbeit mit Kalera zur Verfügung stehen wird, und wir freuen uns darauf, unser Produktportfolio weiter auszubauen und in Zukunft bei neuen Produktangeboten zusammenzuarbeiten."

"US Foods und Kalera tragen dazu bei, die Zukunft der Landwirtschaft in die Gastronomie zu bringen", sagte Curtis McWilliams, designierter Vorsitzender und ehemaliger CEO von Kalera. "Diese Geschäftsbeziehung wird dazu beitragen, ein Paradebeispiel für die Gastronomiebranche zu schaffen, indem den Kunden dank US Foods das ganze Jahr über Zugang zu Frischwaren geboten wird."

Für Kalera bietet die Partnerschaft die Möglichkeit, bis zu 50 % seiner Produktionskapazitäten in den USA für die Gastronomie und den Lebensmitteldienstleistungssektor bereitzustellen. Kalera betreibt derzeit innerhalb den USA Farmen in Atlanta, Denver, Houston und Orlando, sowie außerhalb in München und Kuwait. Das Unternehmen hat außerdem fünf Farmen in Seattle, Columbus (Ohio), Honolulu, St. Paul (Minnesota) und Singapur im Bau.

Über US Foods



Mit dem Versprechen, seinen Kunden zum Erfolg zu verhelfen, (#MakeIt) ist US Foods eines der größten Lebensmittelunternehmen Amerikas und ein führender Gastronomie-Vertriebspartner, der mit rund 250.000 Restaurants und anderen Gastronomen zusammenarbeitet, um deren Erfolg zu unterstützen. Mit 69 Großhandelsstandorten und mehr als 80 Cash-and-Carry-Märkten bietet US Foods mit seinen 28.000 Mitarbeitern seinen Kunden ein breites und innovatives Lebensmittelangebot und eine umfassende Palette von E-Commerce-, Technologie- und Geschäftslösungen. US Foods hat seinen Hauptsitz in Rosemont, Illinois. Weitere Informationen finden Sie unter www.usfoods.com .

Über das Programm"Serve Local" von US Foods



US Foods hat 2018 in ausgewählten Märkten das Programm "Serve Local" eingeführt, damit Kunden von US Foods besser mit regionalen Landwirten, Erzeugern und/oder Herstellern in Kontakt treten können. Die über "Serve Local" angebotenen Produkte stammen aus einem Umkreis von etwa 640 km (400 Meilen) um den Ort, an den US Foods das Produkt liefert, oder aus dem US-Bundesstaat, aus dem US Foods das Produkt liefert.

Über Kalera:

Kalera ist ein Unternehmen für vertikale Landwirtschaft mit Hauptsitz in Orlando, Florida. Kalera nutzt eine firmeneigene Technologie sowie Pflanzen- und Saatgutforschungen für den ganzjährigen nachhaltigen und gentechnikfreien lokalen Anbau von Blattgemüse, das nährstoffreich ist. Das Unternehmen hat Jahre damit verbracht, Pflanzennährstoffformeln zu optimieren und ein fortschrittliches Automatisierungs- und Datenerfassungssystem mit Funktionen für das Internet der Dinge, die Cloud, Big-Data-Analytik und künstliche Intelligenz zu entwickeln. Kalera betreibt derzeit Farmen in den USA (in Orlando, Atlanta, Houston und Denver) sowie in München und Kuwait. Weitere Farmen sind in der Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter www.kalera.com .