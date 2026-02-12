US Foods Aktie
WKN DE: A2AHWK / ISIN: US9120081099
|
12.02.2026 13:00:56
US Foods Holding Corp Profit Rises In Q4
(RTTNews) - US Foods Holding Corp (USFD) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $184 million, or $0.82 per share. This compares with $66 million, or $0.28 per share, last year.
Excluding items, US Foods Holding Corp reported adjusted earnings of $235 million or $1.04 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.3% to $9.800 billion from $9.491 billion last year.
US Foods Holding Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $184 Mln. vs. $66 Mln. last year. -EPS: $0.82 vs. $0.28 last year. -Revenue: $9.800 Bln vs. $9.491 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu US Foods Holding Corp
|
11.02.26
|Ausblick: US Foods stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: US Foods gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: US Foods präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: US Foods stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)