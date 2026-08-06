US Foods Q2 Profit, Revenue Climb; Confirms Outlook; Stock Up In Pre-Market

(RTTNews) - US Foods Holding Corp. (USFD), a foodservice distributor, on Thursday reported higher second-quarter profit, mainly driven by increased sales. The company also confirmed its full-year outlook. Its shares were nearly 5% up in pre-market trading.

Net income increased to $275 million, or $1.24 per share, from $224 million, or $0.96 per share, a year earlier.

Excluding one-time items, adjusted earnings were $317 million or $1.44 per share.

Operating income climbed to $443 million from $372 million last year.

Adjusted EBITDA increased 10.2% to $604 million.

Net sales rose 4.5% to $10.532 billion from $10.082 billion a year ago.

The company also reaffirmed its full-year outlook, continuing to expect net sales growth of 4% to 6% and adjusted earnings per share growth of 18% to 24%.

US Foods shares closed at $100.49 on Wednesday, up 1.46%. The stock traded in the range of $69.88 - $105.17 in the last 52 weeks.