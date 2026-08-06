US Foods Aktie
WKN DE: A2AHWK / ISIN: US9120081099
|
06.08.2026 13:10:44
US Foods Q2 Profit, Revenue Climb; Confirms Outlook; Stock Up In Pre-Market
(RTTNews) - US Foods Holding Corp. (USFD), a foodservice distributor, on Thursday reported higher second-quarter profit, mainly driven by increased sales. The company also confirmed its full-year outlook. Its shares were nearly 5% up in pre-market trading.
Net income increased to $275 million, or $1.24 per share, from $224 million, or $0.96 per share, a year earlier.
Excluding one-time items, adjusted earnings were $317 million or $1.44 per share.
Operating income climbed to $443 million from $372 million last year.
Adjusted EBITDA increased 10.2% to $604 million.
Net sales rose 4.5% to $10.532 billion from $10.082 billion a year ago.
The company also reaffirmed its full-year outlook, continuing to expect net sales growth of 4% to 6% and adjusted earnings per share growth of 18% to 24%.
US Foods shares closed at $100.49 on Wednesday, up 1.46%. The stock traded in the range of $69.88 - $105.17 in the last 52 weeks.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu US Foods Holding Corp
|
05.08.26
|Ausblick: US Foods gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: US Foods präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: US Foods vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: US Foods stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu US Foods Holding Corp
Aktien in diesem Artikel
|US Foods Holding Corp
|94,00
|1,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.