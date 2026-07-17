Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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17.07.2026 11:53:36
US Foreclosure Filings Rose 21% in Early 2026 and the Timeline to Lose Your Home Just Hit Its Shortest Point Since 2013
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