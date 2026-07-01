Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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01.07.2026 06:00:17
US fossil fuel power spending to beat China for the first time in decades
Boom in gas turbines to meet demand from data centres, IEA figures showWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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